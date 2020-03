Coronavirus : «Nous ne devrions pas avoir de problèmes d’approvisionnement»

Alors que les mesures pour prévenir une éventuelle pandémie dans les trois îles des Comores se multiplient, le ministre de l’Economie, Houmed Msaidie, se veut rassurant. Il n’y a, pour l’heure, pas de risque de rupture de la chaîne d’approvisionnement. Il dit vouloir également empêcher une flambée des prix.

Les Comores vivent à 99 % de l’importation. Avec la fermeture des frontières décrétée par certains de nos pays exportateurs, n’y a-t-il pas, à terme, un risque de pénurie des produits de consommation ?

Les importations continuent. Les transports aériens et maritimes de marchandises ne sont pas interdits [NDLR, par exemple, en ce qui concerne l’Europe, la circulation des marchandises reste possible, qu’elle soit entrante ou sortante, avec des pays frontaliers ou extérieurs à l’UE, afin de ne pas rompre les chaînes d’approvisionnement]. Nous ne devrions pas avoir de problèmes d’approvisionnement.

Toutefois, ne devons-nous pas craindre une flambée des prix dans le pays ?

Nous connaissons les importateurs. Nous allons nous mettre autour de la table pour éviter une flambée des prix en cette période. Les tarifs des produits doivent être respectés. Ce n’est jamais facile de gérer les hommes. Mais nous allons y mettre de l’ordre pour éviter la panique. Pour l’instant, nous devons à tout prix appliquer les mesures préventives prises par le gouvernement pour empêcher le virus d’arriver aux Comores.

Est- ce que les Comores ont les reins assez solides pour faire face aux conséquences économiques d’une pandémie, alors même que les grandes puissances annoncent des récessions majeures à venir ?

Que nous ayons les moyens ou pas, nous avons le devoir de faire ce qui est en notre pouvoir pour nous préserver du Covid-19. D’autant plus que nos partenaires vont nous aider. Les Nations-Unies, par exemple, vont débloquer un million de dollars qui viendront s’ajouter à ce que nous avons déjà prévu au budget en cas de crise majeure [NDLR, cette ligne n’est pas exceptionnelle, elle est inscrite au budget chaque année]. Mais nous espérons tous ne pas en arriver là, car cela voudrait dire que la pandémie a franchi la porte des trois îles.

Vous avez ordonné à la Sonolec, la société d’électricité, de rétablir le courant dans les zones où il a été coupé. Pourtant, le pays connait encore des coupures intempestives. Comment l’expliquez-vous ?

La capacité de la Sonelec a distribué le courant à tous est réelle. Mais la société de l’électricité rencontre actuellement trois problèmes majeurs. Premièrement, la révision des groupes n’a pas été faite à temps. Deuxièmement, il y a des travaux en cours sur le terrain. Pour finir, la Sonelec rencontre des problèmes de trésorerie, liés aux clients qui ne paient pas leur consommation après coup. Les clients qui ont opté pour le pré-paiement, c’est-à-dire qu’ils paient avant de consommer, permettent à la société de fonctionner, en attendant la facturation des autres clients. Mais si ces derniers ne paient pas, la Sonelec ne peut donc pas déployer ses agents sur le terrain ou encore acheter du carburant pour alimenter les groupes. Nous espérons que la situation va se régler bientôt.

Certaines sociétés d’Etat comme Com’air assistance, l’ANACM, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, ou encore Comores Telecom, pour ne citer qu’elles, ont mis certains de leurs employés au chômage technique. Quel impact va avoir cette mesure sur ces sociétés et plus largement sur l’économie du pays ?

A l’heure actuelle, il n’y a aucune disposition qui demande aux entreprises de mettre leur employés au chômage technique. Ces sociétés d’Etat sont allées un peu vite en besogne. Certes, il y a moins de travail, mais c’est prématuré. Le chômage technique implique bien évidemment des impacts économiques. Nous sommes en train de voir comment régler là aussi la situation.

Un dernier mot sur la restriction des horaires des marchés de Moroni, qui contraint les marchands à plier boutique à 16 h tous les jours. Certains commerçants craignent de voir leur chiffre d’affaires baisser. Des mesures d’accompagnement ont-elles été prévues pour aider ces hommes et femmes ?

La décision n’a pas été de fermer les marchés, purement et simplement. Cette précaution est prise pour réguler le comportement de ceux qui s’y trouvent. Nous voulons diminuer la pression et cadencer la fréquentation des lieux. Nous allons essayer, petit à petit, de faire appliquer les consignes permettant de limiter la transmission du virus. Faire en sorte, par exemple, que les vendeurs et clients tiennent compte de la distanciation sociale, autrement dit qu’ils se tiennent à au moins un mètre les uns et des autres. Encore un fois, l’urgence est d’empêcher la survenue d’une pandémie sur notre territoire.

Hayatte Abdou /nationalmagazineweb.com