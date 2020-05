Coronavirus: pas de grande prière collective de l’aïd el-fitr, décision du muftorat

La décision est prise. Le mufti de la République vient d’annoncer sur la télévision nationale qu’il n’y a aura pas de célébration collective de l’eïd el-fitr qui marque la fin du mois de ramadan. Les mosquées resteront fermées. Il appelle les fidèles à faire la prière chez eux. Cette décision entre dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Il y’a plus d’un mois les mosquées sont fermées sur le territoire national et un couvre-feu à partir de 20H, instauré. Selon le dernier bulletin publié mardi 19 mai, les Comores comptent en tout et pour tout 34 cas dont 1 décès et 8 guéris.