Coronavirus: Quarantaine inhumaine aux Comores

Face à la menace mondiale de l’épidémie du coronavirus le ministère de la santé a décidé la mise en quarantaine des passagers provenant de Chine.

Sauf que le site choisi pour le confinement est insalubre et ne répond pas aux normes d’hygiène et de sécurité requises par rapport à l’épidémie.

Quand on sait que des étudiants habitant Huan, l’épicentre de l’épidémie arrivent aujourd’hui et demain et vont partager le même espace confiné, on se demande ce que fait vraiment le ministère de la santé, pour se montrer à la hauteur des enjeux de santé publique.

Idjabou Bakari.

Titre modifié par la rédaction