Coronavirus : Razafindranazy, originaire de Madagascar est mort

France. Jean-Jacques Razafindranazy, originaire de Madagascar, était médecin urgentiste à l’hôpital de Compiègne. Il est mort cette semaine du coronavirus après avoir été hospitalisé à Lille.

C’est le premier soignant officiellement victime du coronavirus. Le ministre de la Santé, Olivier Véran a confirmé cette information sur RTL.

L’un de ses enfants fait part de la nouvelle sur Facebook. « Mon père ce héros, médecin aux urgences de Compiègne est parti trop vite à cause du coronavirus ».

Son fils raconte que son père, Jean-Jacques Razafindranazy revenait de vacances passées à Madagascar, la grande île d’où il était originaire. Il était « en pleine forme ». Avant de poursuivre : « mais le covid-19 était plus fort. Et surtout à cause d’une garde de trop. »

