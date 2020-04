Coronavirus: six cas suspects aux Comores, La Gazette des Comores confirme…

À nos détracteur et autres lecteurs, vous souvenez-vous qu’on vous avait dit que les gens peuvent continuer à nous dénigrer à chacune de nos publications mais l’histoire finit toujours par nous donner raison ? Le moment est venu de remettre en cause votre promptitude à appuyer sur la gâchette. Grâce à Comores Infos, site qui « ne raconte que des mensonges », les journaux indépendants de la place ont mené des enquêtes et ils s’avèrent que les cas suspects de coronavirus sont plus de six et non seulement deux comme nous l’avions indiqué dans notre article du vendredi 27 mars qui a déclenché une vive réaction de là ministre de la santé, qui a qualifié notre information de fake news. Chers lectrices et lecteurs, voici l’article de La Gazette des Comores, les résultats de leur petite enquête quelques jours après l’alerte de notre site Comores Infos:

Voici un extrait de l’article de nos confrères :

Au moins six personnes essentiellement arrivées de Mayotte et suspectées du coronavirus ont subi des prélèvements de la part des autorités sanitaires d’Anjouan. Contre toute attente, une partie de ces échantillons est bloquée à Moroni alors qu’elle devait être envoyée à l’extérieur pour des analyses. Inutile d’accuser la fermeture des frontières aériennes car l’État a prévu des dérogations spéciales à cet effet. Alors, à qui la faute ? Il faut piocher au sein de la direction de la santé.

Lire la suite sur http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/coronavirus-a-quand-les-r%C3%A9sultats-des-analyses-sur-les-cas-suspects-.html