Coronavirus : son père et sa mère décèdent de problèmes respiratoires à l’hôpital

C’est un témoignage bouleversant et qui appelle la population à la prudence. Un comorien a perdu son père et sa mère de problèmes respiratoires à l’hôpital. Le nombre de décès ne cesse d’augmenter chaque jour dans notre pays. Malgré le silence du gouvernement, les témoignages se multiplient et l’hôpital El-Maarouf se remplit. Tout le monde sait qu’il ne s’agit pas de la dengue, ce n’est pas la première que la dengue est aux Comores et elle n’avait jamais fait autant de victimes.