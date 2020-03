Coronavirus : Stigmatisation ? A Marseille notre communauté est lourdement touchée

Contribution :Stigmatisation ? Non, malheureusement une triste réalité. A Marseille notre communauté est lourdement touchée.

Quelques chiffres qui font froid au dos et incitent à tous se mobiliser pour la sensibilisation.

-sur 169 cas déclarés 20 comoriens sur 34 lits à l’hôpital Nord

– et au niveau de l’hôpital laveran sur 15 lits de réanimation 10 sont occupés par des comoriens

– hôpital européen sur 24 lits on retrouve 15 patients comoriens et

– hôpital la conception, on compte un seul comorien.

Au total 46 comoriens se retrouvent en réanimation et on déplore 5 décès au 30 mars.

Il existe aussi des cas positifs qui prennent le traitement à domicile.

Idjabou Bakari