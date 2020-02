Coronavirus: Trois étudiants arrivés de Chine confinés dans l’appartement de commandant Fayçoil

Des étudiants Comoriens ont réussi à quitter la Chine. 3 étudiants comoriens dont une fille et 2 garçons, sont arrivés à Moroni hier jeudi 06 février 2020. Dès leur arrivée à l’aéroport prince Said Ibrahim, ils ont été reçus par les forces de l’ordre. Nous avons appris via un jeune de Batsa Itsandra, qu’il sont confinés dans l’ancien logement de feu colonel Faycoil Abdousasalam sis à Voidjou. Des jeunes de cette localité limitrophe ont manifesté leur mécontentement pour avoir appris que nos compatriotes sont à côté de leur village. Ces jeunes de Batsa sont méfiants et s’interrogent sur le risque éventuel de propagation du virus ( Coronavirus) si ces étudiants devaient en être porteurs.

Ortega Live a réussi à rentrer en contact avec eux, nous avons constaté qu’ils ne sont pas au nombre de 7 comme l’avait laissé entendre le jeune de Batsa. Encore une fois cette maison est dans un état très déplorable et encore moins pas de service de santé. Ces 3 compatriotes nous les avons interrogé sur les conditions de confinement, ils regrettent qu’il sont ainsi confinés, non pas comme des malades potentiels mais comme les prisonniers de la Maison d’arrêt de Moroni.

Par Ortega Abdou Hassani