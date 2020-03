Coronavirus : Un Conseil de Ministres Extraordinaire pou tr la mise en place d’un centre (espace) d’isolement

M. Houmed Msaidié, ministre de l’économie et porte parole du gouvernement, a déclaré que le gouvernement a tenu un conseil de ministre extraordinaire pour décider rapidement, la mise en place d’un centre d’isolement face à l’urgence due à la propagation rapide du Coronavirus dans le monde. Les foyers de contamination augmentent et notre pays n’est pas à l’abri d’une contamination. C’est pourquoi le gouvernement a décidé l’aménagement rapide d’un espace d’isolement qui pourra accueillir les cas de coronavirus.

Mme la Ministre de la Santé, a déclaré qu’en terme de prévention, les Comores suivent les normes internationales, contrôle aux frontières et formations des acteurs de la santé. Il faut toutefois éviter de créer un climat de psychose au sein la population.

A la question de l’aménagement d’un site de quarantaine adapté, le Ministre de l’economie a répondu que c’est à l’étude. Mme la Ministre de la Santé doit remettre une feuille de route complète « du gros orteil jusqu’au sommet du crane », sur tout ce qu’il faudra faire pour lutter efficacement contre ce qu’on nomme désormais « épidémie » du COVID 19.

Questionné sur le lieu où sera aménagé l’espace ou centre d’isolement, le porte parole du gouvernement a indiqué que cela n’a aucune importance. Le gouvernement décidera de l’endroit et ça se fera parce que l’état l’aura décidé.

Enfin pour la prise en charge des cas de coronavirus dans notre pays, la Ministre de la Santé a indiqué qu à part l’isolement pour éviter la contamination, il n’y a pas de protocole de soins établi. Jusque-là, on ne fait que soigner les symptomes. Il n’y a aucun médicament pour traiter la maladie.

Hayba Fm