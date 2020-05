Coronavirus : Un navire indien avec des médicaments, attendu à Moroni ce 31 mai

Ce dimanche 31 mai accostera au port de Moroni un navire indien transportant des médicaments contre la dengue et le coronavirus.

Dans ce contexte de lutte contre le virus mortel qui s’abat sur le pays, plusieurs nations amies de l’Union des Comores telles que le Madagascar, la Chine ou encore l’Inde continuent d’octroyer au gouvernement du matériel médical visant à renforcer notre capacité de lutte contre le fléau de la Covid-19. Grâce à la coopération entre l’Inde et les Comores, un navire marchand de l’Inde accostera au port de Moroni, après-demain dimanche 31 mai avec une cargaison de médicaments contre la dengue et la Covid-19.

« Il s’agit bien de la collaboration entre les autorités indiennes et les ministères comoriens des affaires étrangères et de la santé dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le coronavirus. Le navire indien ne transporte pas uniquement des médicaments mais également des médecins généralistes, des pathologistes, des laborantins et du personnel soignant qui viennent appuyer les médecins locaux à mieux faire face à la maladie », indique Imrane Tamadoune, coordinateur national de la délégation indienne. Ce dernier a également précisé que la mission indienne va séjourner aux Comores durant une période de 18 jours à la rescousse des médecins comoriens dans le domaine sanitaire, au niveau insulaire.

Depuis le début des opérations de prévention contre la Covid-19, le pays a enregistré plusieurs dons d’ordre financier et matériel pour renforcer la riposte contre cette épidémie qui bouleverse le monde entier. On peut citer entre autres l’aide du milliardaire chinois, Jack Ma mais aussi de la République Populaire de la Chine, de la France, de la COI et récemment de l’OMS qui a fait don de la machine RT-PCR et des consommables.

Kamal Gamal /LGDC