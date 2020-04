Coronavirus : Un PCR Est Arrivé en fin de journée.

Ils ont eu chaud, les messieurs dames du gouvernement et des commissions.

Le PCR annoncé pour aujourd’hui a failli devenir un témoignage du ulalamishi dont les autorités sont accusées depuis que le gouvernement a prononcé les premières mesures contre la pandémie.

AB Aviation qui a été loué pour assurer le vol et qui a reçu le versement d’une partie du prix a annulé le vol.

Des membres de la Commission de Prise en charge, ne se sont pas avoués vaincus. Ils ont tiré sur les vestes des ministres, peint en long et en large les sourires et rires des oiseaux de mauvais augure, et la perte de crédibilité du gouvernement.

Un avion a été loué à Dar Es Salaam. Le PCR est là. Après plus d’un mois. Qui va être sanctionné pour ce retard ?

Les techniciens ont ils ce qu’il faut, sont ils prêts pour commencer les tests ?

Hayba Fm