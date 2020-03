Coronavirus : vers une pénurie mondiale de préservatifs ?

CONSEQUENCE – L’entreprise qui fabrique un préservatif sur cinq dans le monde a arrêté d’en produire pendant plus d’une semaine en raison du confinement en cours en Malaisie. Selon ses dirigeants, le risque de pénurie est réel.

Une pénurie mondiale de préservatifs se profile, a déclaré le plus grand producteur mondial. Dans la très conservatrice Malaisie, cette petite entreprise familiale de caoutchouc devenue le numéro un mondial des préservatifs, n’a pas produit un seul préservatif dans ses trois usines malaisiennes depuis plus d’une semaine en raison d’un blocage imposé par le gouvernement pour stopper la propagation du virus.

