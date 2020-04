Coronavirus : voici les explications de Fatihou, Inspecteur Régional de la Santé aux Comores

Contribution: Pour participer aux débat-réflexions sur ce qui se trame comme Atouts, Risques et avantages contre le covid-19 aux Comores, ci-après mes observations.

Ces dernières années depuis 2000, des vagues furieuses d’arbovirus ont sévit le pays sous formes épidémiques perturbant ainsi le tableau endémique du pays. Ces arboviroses qui ont secoué le pays, ont été identifiés sous la forme des dengues, du chikungunya, et d’autres phénomènes des maladies (institut pasteur). Concernant le chikungunya; une attention toute a fait particulière a été portée du fait de deux comportements de réponses immunologiques distincts observés chez les habitants de l’union des Comores par opposition à ceux de l’île de la Réunion. Il se passe que le moustique culex qui transmet le virus chez les comoriens, fait acquérir une réaction immunologique positive contre le virus. Quant auxhabitants de la Réunion, la transmission de virus se faisait par le moustique aèdes et on a constaté une persistance des cas de fois graves et des nombreux décès par chikungunya. Par ailleurs, les comoriens ont été soumis à 3 TDM de traitement de masse pour l’élimination de la filariose lymphatique en un protocole communautaire, des médicaments DEC + albendazol depuis 2001. L’evaluation (Transmission Assessment survey etude TAS) conduit en 2009 en collaboration avec OMS et CNTD a montré des encouragements. Etant donné l’engagement du pays dans la voie de l’élimination des maladies tropicales négliges NTD; en 2007 le Président de la république a lancé officiellement le démarrage de la campagne d’élimination du paludisme dans l’île autonome de Mohéli par la stratégie FEMSE (Fast Elimination Malaria by Source Eradication) sur la base d’une combinaison thérapeutique d’artemisinine -pyperaquine en traitement d’attaque suivi d’un processus d’un traitement de prévention A et B (molécule voir PNLP). Depuis 13 ans les habitants de l’île de Mohéli qui constitue la strate des essais; sont couverts contre le paludisme et les formes graves des cas dus par arbovirus.

Alors pour concilier et intégrer le contexte de la crise actuelle du coronavirus qui mobilise le monde et menace notre pays supposé indemne, il faut reconnaître que l’histoire des NTD et l’expérience comorienne intéressent les partenaires, soit suscitent la curiosité. Et par conséquent notre contexte mérite un accompagnement au titre de pilotage. Mais cela dépend du leadership/gouvernance et ses capacités à mener les plaidoyers.

Il conviendrait de comprendre que face aux problèmes d’importance en santé publique, le cas de covid-19 reste un mystère et dépasse toutes les prévisions des experts mondiaux. L’élimination repose sur trois stratégies majeures à savoir :

(1) la vaccination, (2) les mesures d’hygiène-assainissement et (3) Traitement de Masse par protocole communautaire en synergie avec les approches et procédures RSI OMS et en collaboration avec le partenariat du COI notamment le réseau SEGA.

CONCLUSION : l’hypothèse que les comoriens soient couverts suite aux multiples interventions de TDM contre les NTD à base de chloroquine doit continuer d’être documenté et ne constitue pas une garantie avérée. La suggestion serait de faire en urgence une étude d’implémentation faisabilité qui intègre : une campagne de masse de tests rapide pour diagnostique sérologique suivie de TDM à base de chloroquine et enfin planifier la vaccination anti-covid- 19 étant donné l’expérience et la taille de l’Union des Comores. Ainsi le système de santé qui manque de leadership semble affaibli et les milieux hospitalers restent les maillons faibles.

Mr Fatihou Oithik, Inspecteur Régional de la Santé île autonome de Mohéli Comores