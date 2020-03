Coronavirus : vraisemblablement Azali minimise le danger

Tribune. A l’attention d’Azali Assoumani

Objet : fermez hermétiquement les frontières .le coronavirus est susceptible d’être utilisé comme arme biologique pour se venger des victimes de votre dictature.

Depuis 4 ans que je livre publiquement mes analyses politiques vous avez déjà remarqué dans mon rubrique ce que je vais énumérer à la fin

Pour ne citer que ces 4 exemples, encore une fois aujourd’hui, j’ai la pleine conviction que :

-Vu les crimes horribles commis par vous et votre entourage

-Vu la haine féroce que les comoriens vouent à votre dictature qui ne cesse de grandir et qui plane le spectre d’une guerre civile.

-Vu les tentions politiques du moment accentuées par les emprisonnements arbitraires.

-Vu l’escalade des menaces de la part de certains de nos compatriotes qui pour mettre fin à votre régime abominable placent leur combat sous le signe « pour la patrie, mourir ou vaincre la dictature».

IL EST FORT PROBABLE QUE LE CORONAVIRUS SOIT UTILISE COMME ARME BIOLOGIQUE.

Tous les ingrédients sont réunis pour que des fanatiques soient tentés de commettre l’irréparable une fois infectés.

Être mourant et avoir une arme capable de décimer l’ennemi ? On serait tenté d’en faire usage. Ce qui va créer un désastre pour tout le pays, surtout dans les villes d’où viennent les tortionnaires et les supports de votre répugnante dictature.

Donc, Il faut à tout prix empêcher qu’une arme biologique comme le coronavirus tombe entre les mains des gens persécutés et poussés a bout par votre régime criminel.

C’est pour cette raison que je vous suggère de suspendre immédiatement tous les vols extérieurs sauf ceux de Madagascar pour permettre le convoyage des examens à l’institut pasteur de Madagascar.

En outre les aéroports de Kenya et Addis-Abeba sont des hubs où se côtoient des passagers du monde entiers en correspondance vers d’autres destinations. Il est donc aberrant de ne pas anticiper qu’un comorien qui embarque d’Addis-Abeba pourrait contracter le virus en zone sous douane.

Finalement, le but de ce message n’est pas d’effrayer ni de semer la panique. Mais pour vous persuader que la minimisation du danger du coronavirus par vous va pousser beaucoup à dire que par votre faute ils sont contaminés. Conjugué aux rancœurs nourris par l’immonde oppression que vous faites subir aux comoriens quotidiennement, le risque de représailles est trop élevé.

NDLR :

1-entre les deux tours du présidentielle 2016, j’ai prévenu sambi que vous allez l’emprisonner. fahami et consorts vont lui laisser pourrir dans l’ombre. (article du 16 avril 2016)

2 avant que sambi retourne aux Comores, jai titré que « la perpétuité pour sambi », est le schéma dessiné par larifou et bako. (art. du 26 avril 2018)

3 A la veille de l’arrivé de sambi, je l’avais incité de profiter du gigantesque bouclier humain pour vous chasser du pouvoir si non vous « allez lui jeter impitoyablement dans le cachot ». (art. du 11mai 2018).

4- deux heures avant que le comandant faisoil se soit évadé, j’ai publié que « vous conspirez pour mettre campagnard en résidence surveillée (art. du 28 mars 2019).

Par Cap Patrie