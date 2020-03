Coronavirus:les vols d’Air Austral de La Réunion vers les Comores sont suspendus

Air Austral annonce la suspension des vols depuis La Réunion vers les Seychelles, la Thaïlande et les Comores à compter de lundi matin et vers l’Afrique du Sud à compter de mardi. La compagnie Air Austral vient de prendre une décision importante. Tous les vols Réunion-Moroni sont suspendus à compter du lundi 23 mars 2020 et ce jusqu’au 15 avril 2020.

– Le vol UU255 Réunion Moroni du mercredi 18 mars 2020 est maintenu

– Le vol UU256 Moroni Réunion du mercredi 18 mars 2020 est maintenu. L’appareil fera exceptionnellement escale à Mayotte