Couteau et Coran à la main, il promet de s’en prendre à Ben Djaé

Diaspora. Dans une vidéo en direct sur Facebook, Hassan Issa est très remonté contre Ben Djaé et il a juré de lui faire la peau s’il n’arrête pas ses insultes. Il est fatigué des insultes de Ben Djaé envers sa famille et sa ville, Hassan Issa a lancé un appel aux notables de Mbéni pour prendre des mesures contre Ben Djaé. « Je vais venir jusqu’à Rennes là où t’habite pour te tuer, retirer ton cœur et l’écraser de ma main« , Hassan. La vidéo qui était très suivie par les fans de Hassan Issa a été supprimée. Dans sa vidéo, il a promis de ne plus parler de Ben Djaé et se dit prêt à aller en prison s’il le faut après son passage à l’acte. »Je vais le découper en petits morceaux et donnerais aux chiens », Hassan Issa.