Couvre-feu à partir de 23H au lieu de 20H, prière collective autorisée avec tapis individuel….

A l’occasion de son allocution pour la 45e fête de l’indépendance, le chef de l’Etat Azali a annoncé une série de mesures. La plus attendue d’entre elle est le couvre-feu qui désormais commence à 23H en lieu et place de 20H et ce jusqu’à 5H du matin.

Une mesure qui va permettre aux activités nocturnes de reprendre quoiqu’en partie et ainsi insuffler un nouvel élan à l’économie nationale. Il y a aussi la reprise des prières collectives qui étaient suspendues depuis plusieurs mois. Elles sont autorisées à partir de demain 7 juillet à midi à condition que les fidèles fassent les ablutions chez eux et se rendent à la mosquée avec un tapis individuel et un masque. Le transport maritime inter-île reprend, tandis que pour ce qui est des frontières internationales, le chef de l’État annonce que son gouvernement va se concerter avec les compagnies aériennes. Selon des sources concordantes, la réouverture s’effectuera à partir du 15 juillet.