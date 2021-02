Covid-19 : A Mohéli, le comité de riposte appelle à la vigilance

L’île de Mohéli a recensé 4 nouveaux cas à l’aéroport de Bandar Salam et 4 autres dans la localité de Hagnamoida. Et dans la nuit de mardi à mercredi, une vedette clandestine a pu débarquer à Nioumachoi avec à son bord deux étudiants venant d’Anjouan. Le comité insulaire de riposte et de prévention entend durcir les mesures déjà prises.

Le site AMA vient de fermer ses portes ce mardi après avoir servi durant 2 mois de lieu d’isolement des personnes asymptomatiques testées positives au Covid-19. Néanmoins, 4 personnes venant de Ngazidja ce mercredi sont testées positives à l’aéroport de Bandar es Salam. Dans le village de Hagnamoida, dans la région de Djando, 4 autres nouveaux cas viennent d’être enregistrés. « 4 cas nouveaux dans une petite localité comme celle là, c’est quand même préoccupant » nous confie une source autorisée. À cela s’ajoute les passeurs clandestins qui, malgré les mesures drastiques prises par les autorités insulaires arrivent à transporter des gens des autres îles vers Mohéli sans se faire dépister.

Dans la nuit de ce mardi à mercredi, une vedette inconnue vient d’accoster sur une plage à Nioumachoi avec à son bord deux jeunes qui pourraient être des étudiants venus d’Anjouan. Le commandant se trouverait entre les mains de la brigade de gendarmerie de Nioumachoi le même jour. L’enquête se poursuit pour identifier ceux que le gouverneur de l’île qualifie des criminels.

Le comité de coordination insulaire de riposte et de prévention de la covid-19 a planché ce mercredi matin sur cette situation et envisage de durcir encore les mesures déjà mises en place. Tout sera clarifié dans les heures qui viennent y compris la reprise des cours annoncées pour lundi prochain par les autorités insulaires avant la décision du gouvernement de fermer les écoles « sur l’ensemble du territoire national » jusqu’à nouvel ordre.

Riwad / LGDC

À voir aussi :