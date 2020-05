Covid-19  : Arrestations arbitraires et dérive autoritaire voire despotique à Foumbouni

Tous les villages des Comores , conscients de la démission du pouvoir du colonel azali Assoumani et des conséquences du déni de ce dernier qui n’a su ou pas voulu assumer ses responsabilités face à la pandémie du Covid19, ont mobilisé des fonds communautaires affectés aux comités villageois créés pour prévenir et lutter contre cette épidémie. Les localités n’ont pas attendu ni azali ou son armée pour prendre conscience de la gravité du Covid19 et ses conséquences humaines, sociales et économiques . C’est pourquoi les interventions musclées et spectaculaires des militaires dans certaines localités ciblées dans l’île Autonome d’Anjouan ces derniers jours et celle faite hier soir dans la ville de Foumbouni ( île de la Grande comores) sont injustifiées, disproportionnées et les arrestations opérées sont manifestement abusives.

Prétextant , une violation du couvre-feu feu , le colonel azali Assoumani a envoyé ses milices à Foumbouni pour une riposte armée contre la population dont le seul délit est d’avoir demandé au pouvoir d’assumer ses responsabilités et plus de transparence dans la gestion de la crise du Covid19. L’intervention musclée des militaires à Foumbouni est une provocation politique inutile , irresponsable et intolérable pour les habitants de cette ville , déjà victimes du cyclone Kenneth et qui , malgré le détournement des dons aux victimes de ce catastrophe naturel, s’assument dignement en reconstruisant leur ville avec leurs propres moyens sans l’aide de l’État .Décidément, le colonel azali Assoumani , manifestement incapable de définir des axes stratégiques , prioritaires et une stratégie susceptibles de conduire les comores vers l’émergence n’exsite que par la répression et la terreur .Il n’a rien trouvé de mieux à offrir aux habitants de la région de Mbadjini que la réquisition et la transformation des seules infrastructures agricoles de la région, celles de la Sefader de Simboussa , en camp militaire pour inscrire davantage son régime dans une perpétuelle logique de répression et de pression contre les habitants et installer notre pays dans une dérive autoritaire voire despotique . J’appelle les habitants de la région de Mbadjini et les jeunes de Foumbouni en particulier à faire preuve de retenue et ne pas céder aux provocations du colonel azali Assoumani et ses affidés. La fin de sa dictature et son régime approche .

Mes salams à vous tous .

Ramadan Moubarak

Said LARIFOU