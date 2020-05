Covid-19 et reprise des cours : La date du 16 mai interroge

Prévue le 16 mai prochain, la reprise des cours reste probable pour des élèves et enseignants. Mais jusqu’à nos jours, le ministère n’a pas communiqué sur un report de la date de reprise des cours sur l’ensemble du territoire national.

Suspendus pour des mesures préventives contre le coronavirus, le ministère de l’éducation nationale avait notifié une reprise des cours le 16 mai prochain. Les enseignants ont été sommés à remplir les bulletins de notes du deuxième trimestre. Aura-t-il école le 16 mai ? Joint au téléphone, le service de communication du ministère de l’éducation nationale rassure que le ministère n’a rien modifié le calendrier sur la reprise des cours. « C’est au président d’en décider », a-t-il dit.

La situation ne permet pas de prendre aucun risque. Les milieux scolaires sont des lieux de rassemblements où le virus peut se propager. La date du 16 mai interroge. Elle inquiète. Des enseignants, étudiants, élèves et parents contrecarrent l’idée de reprendre le chemin de l’école le 16 mai. Les conséquences sociales de la reprise des cours scolaires et académiques risquent d’être dévastatrices. « Ce n’est pas le moment de rouvrir les écoles. Des cas positifs sont d’ores et déjà déclarés en Union des Comores. Il est fort important que chacun de nous se protège contre le coronavirus. Nous n’allons pas exposer nos enfants au pire, au danger. Le gouvernement ne doit surtout pas annoncer une réouverture des classes », a expliqué Touma Abdallah, parent d’élève. Les parents d’élèves refuseront d’envoyer les enfants à l’école ?

Qu’en est-il des candidats des examens nationaux ? Pour l’heure, le service de communication du ministère de tutelle rassure. Toutefois, la date du 16 mai 2020 divise.

Kamaldine Bacar. A / Al-fajr