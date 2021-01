Covid-19 : la Chine lance le test anal, jugé plus fiable

La Chine met en place des dépistages rectaux pour tester les sujets à risque et les voyageurs arrivant de l’étranger.

Après les tests PCR, antigéniques ou sérologiques pour se faire dépister, la Chine a mis en place les tests rectaux, comme l’indique l’AFP. Selon les premières informations, le pays a décidé d’utiliser cette méthode de dépistage de façon croissante, sans le généraliser.

En effet, ce type de test est jugé comme beaucoup plus fiable, car le coronavirus reste présent plus longtemps dans l’anus que dans les voies respiratoires, comme l’indique le médecin Li Tongzeng à CCTV, de l’hôpital You’an de Pékin. Toutefois, comme on peut l’imaginer, la méthode est assez critiquée, notamment par les internautes qui s’en amusent.

