Covid-19: La France remet des équipements médicaux aux autorités sanitaires comoriennes

Estimé à une valeur de 100 mille euros, ce lot de matériels est composé de 103 mille masques, 12.000 tests antigéniques, 3.000 combinaisons réutilisables, 5.000 combinaisons à usages unique, entre autres. A l’occasion, le ministre de la Santé, Loub Yakout Zaïdou, a déclaré que les tests permettront au pays d’effectuer des dépistages de masse, dans plusieurs lieux tels que des établissements scolaires et des marchés pour l’élaboration des diagnostics rapides.

Hier, jeudi 28 janvier, la ministre de la Santé a réceptionné à l’aéroport international Moroni prince Saïd Ibrahim, du matériel médical anti Covid-19, en présence du directeur de cabinet du chef de l’Etat, Youssoufa Mohamed Ali, et l’ambassadrice de France aux Comores, Jacqueline Bassa-Mazzoni. Ce lot d’équipements, estimé à une valeur de 100 mille euros, est composé de 103 mille masques ffp2, 12.000 tests antigéniques, 3.000 combinaisons réutilisables, 5.000 combinaisons à usages uniques, entres autres. «Avec l’arrivée de ces tests, le pays va pouvoir effectuer des tests de masses, dans plusieurs secteurs, notamment dans certains établissements scolaires et les marchés, ensuite les administrations. C’est une bouffée d’oxygène pour nous. Ça va nous aider dans le diagnostic différentiel», a indiqué la ministre de la Santé.

Remerciant au nom du gouvernement comorien la République française, la Croix-Rouge française et les autres partenaires mondiaux qui ne cessent d’accompagner les Comores dans cette période de pandémie, depuis l’annonce du premier cas, Loub Yakout Zaidou a saisi l’occasion pour rassurer que ces équipements seront bien gérés au profit de tous les Comoriens.

Les relations d’amitié et de solidarité

«La répartition de ses équipements dans l’ensemble des îles sera assurée par le comité scientifique sous l’accompagnement du comité logistique et du Croissant rouge», a-t-elle annoncé, reconnaissant les efforts de l’armée française qui a assuré le transport de ces équipements à partir d’un de ses avions.

Pour sa part, l’ambassadrice de France à Moroni, Jacqueline Bassa-Mazoni, a tenu à rappeler les relations d’amitié et de solidarité qui lient les deux pays. Selon elle, la France est entièrement ouverte à la partie comorienne pour renforcer sa politique au niveau de la gestion et de la lutte contre cette deuxième vague de la pandémie.

Hamidou Ali/ Alwatwan