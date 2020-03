Covid-19 : La Meck-Moroni met en place des mesures de prévention

La Meck-Moroni adopte une série de mesures afin de protéger les clients-membres, et les salariés de l’institution face à la menace du COVID 19. Ainsi, de l’eau savonneuse est disponible aux entrées de l’institution, la permanence est suspendue, la gestion de l’attente a été adaptée, l’organisation du travail a été revue, la protection et la sensibilisation des salariées ont été renforcées.

Continuons à suivre les recommandations du gouvernement Comorien et de l’Organisation Mondiale de la Santé : se laver les mains régulièrement avec du savon, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et ne plus se serrer les mains.

Protégez-vous et protégez les autres.

MHONO MDZIMA KOREME KOTSI

Meck Moroni