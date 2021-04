COVID-19 : lancement de la campagne de vaccination

Le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus a eu lieu ce samedi 10 avril à 9h au Centre Hospitalier National Elmarouf.

Cette cérémonie, sous le haut patronage du chef de l’Etat, a été organisée par la Coordination Nationale chargée de la lutte contre la COVID-19 et le Ministère de la Santé.

Les membres du gouvernement, les représentants du pouvoir judicaire et du législatif, les gouverneurs des trois îles, le corps diplomatique et des Organisations Internationale, la société civile et le secteur privé ont honoré cette cérémonie de leur présence.

A titre d’information, d’autres vaccins sont attendus à partir du lundi 12 avril par la facilité COVAX (OMS, GAVI, UNICEF…)

Dans son mot de bienvenue la ministre de la santé a lancé un vibrant appel à la population comorienne de se faire vacciner et respecter strictement les mesures barrières contre la propagation du coronavirus.

Le service communication du ministère de la santé