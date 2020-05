Covid-19 : L’Armée malagasy sur le qui-vive face à la menace comorienne

Même si notre pays se trouve presque épargné du pire que la pandémie de coronavirus a provoqué dans le monde, le chef d’état-major des armées malagasy (CEMA), le général de division Jean Claude Rabenaivoarivelo insiste sur la nécessité de rester toujours vigilant quant à l’éventuelle résurgence de ce fléau sur le territoire national. La présence effective de cette maladie qui tend à faire des ravages dans les îles Comores constitue une menace à laquelle il faut faire face. D’après lui, des dispositifs sont déjà mis en place par son état-major – en tant que partie prenante dans la lutte contre cette maladie – pour sécuriser nos frontières. L’opération est orientée vers le littoral Nord-Ouest de Madagascar car cette partie de l’île est très favorable à l’approche des embarcations en tous genres, et la période d’intersaison été/hiver offre une meilleure condition de navigation.

Sous l’égide de l’état-major des armées, les régions militaires numéro 4 à Mahajanga et numéro 7 à Antsiranana (RM4 et RM7) contrôleront ainsi la zone susmentionnée, divisée en deux secteurs Nord et Sud. Le Centre opérationnel militaire sis à Andohalo assure le suivi et coordination des actions sur terrain. Cela a été initié depuis le 1er mai à travers l’envoi des éléments inter-armés à Diégo jusqu’à Mahajanga, en passant par Nosy-Be. Un avion a été dépêché à partir d’Antananarivo pour surveiller la côte littorale Nord-Est. Trois bateaux (V15, Malaky, Matsilo) ont été mobilisés. Ce n’est pas tout, le CEMA annonce qu’actuellement, l’envoi d’un autre navire en provenance d’Antsiranana est envisagé pour renforcer le contrôle de l’espace maritime des environs de Nosy-Be. Ces bateaux seront en communication avec des éléments installés sur la terre ferme composés des 200 hommes issus des deux régiments susmentionnés. Cette action sera réalisée avec l’aide et support de tous les autres organismes œuvrant pour le contrôle des frontières et du littoral malgaches tels le CFIM (Centre de fusion d’informations maritimes), l’APMF, la Gendarmerie, la Police des frontières ainsi que les populations dans ces localités. Actuellement, ces bateaux sont déjà opérationnels. L’avion est nécessaire pour la collecte d’informations qui seront exploitées pour l’élaboration de la stratégie à mettre en œuvre suivant la situation qui prévaut. En effet, le CEMA souhaite l’effectivité de la collaboration entre les parties concernées pour la réussite de cette opération.

