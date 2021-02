Covid-19 : Le Collège des sages et le PNUD, partenaires pour soutenir la population comorienne

Communiqué de presse :

Le Collège des sages et le PNUD, partenaires pour soutenir la population comorienne face aux difficultés causées par la nouvelle vague de COVID-19.

Moroni, 3 février 2021- Le Collège des sages, organisation à but non-lucratif composée de Seniors de l’ensemble des iles de l’Union des Comores dont l’objectif est de promouvoir notamment la solidarité et l’entraide entre les Comoriens et qui œuvre pour le renforcement de l’amitié entre les Comoriens et les autres peuples, a décidé d’effectuer une contribution de vingt-sept millions de francs comoriens (27 000 000 KMF) au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la réalisation d’initiatives spécifiques en réponse à la deuxième vague COVID-19 en Union des Comores.

En effet depuis la fin de l’année 2020, Mwali est affecté par une deuxième vague du COVID-19 qui a entrainé une flambée de cas COVID-19 et causé le décès de 29 personnes. Face à cette situation à Mwali, le Gouvernement en accord avec les autorités insulaires a pris des mesures restrictives pour limiter la propagation du virus sur l’ensemble du territoire national. Parmi les mesures prises, figure le confinement de la population de Mwali , ayant entrainé des conséquences socio-économiques sur les populations vulnérables.

C’est ainsi que la branche de Ngazidja du collège des Sages a mobilisé les communautés de Ngazidja et des organisations de la Société Civile pour venir en appui aux familles vulnérables de Mwali affectées par le confinement.

Face à la recrudescence des cas COVID-19 sur l’ensemble du territoire et du nombre de décès et de cas COVID-19 enregistrés à Ngazidja et à Ndzuwani, le Collège des Sages a décidé d’élargir ses interventions à l’hôpital de Samba, dans les localités de Ngazidja et au CHRI de Hombo.

« Nous pensons, qu’en tant qu’ainés dans la société comorienne, nous devons montrer l’exemple et faire vivre cette grande valeur comorienne qui est la solidarité. La grandeur des comoriennes et des comoriens et notre unité reposent sur cette obligation de nous entraider en cas de difficulté. C’est un honneur pour nous d’apporter notre contribution à nos frères éprouvés par les conséquences du virus», a déclaré M. Damir Ben Ali, Président du collège des sages.

Ainsi, la contribution permettra de mener des activités ciblées sur chaque île pour atténuer l’impact de la pandémie et ses suites : 3238 ménages vulnérables des localités confinées de Mwali recevront un kit alimentaires; A Ngazidja, la contribution vise à améliorer la prise en charge psycho-sociale des patients hospitalisés à Samba, à améliorer les conditions d’hygiène personnelle des patients, à renforcer la prévention et le contrôle des infections en dotant les brigades du Croissant Rouge Comorien d’équipements et de produits pour la désinfection des habitations des personnes contaminées; à Ndzuwani, la prévention et le contrôle des infections au CHRI de Hombo seront renforcés.

« Ce que le Collège des sages a décidé de faire est une action peu commune et très louable. C’est un appel à prendre en compte les aspects sanitaires évidemment, mais aussi à agir en même temps sur les autres aspects liés à la dégradation des conditions de vie de la population, notamment par les dons alimentaires aux ménages les plus touchés. Le PNUD est fier d’appuyer cette initiative et de lui permettre d’aboutir sur les trois îles », a déclaré Fenella Frost, Représentante Résidente du PNUD aux Comores.

Dans cette initiative, le Collège des sages représente un collectif regroupant des organisations de la société civile, des ONG et d’autres structures communautaires traditionnelles. Il s’agit de : l’ONG Rabitoiti Al Hairia , de la Fondation Mohamed VI des Ulémas Africains, branche des Comores , des régions de Mbadjini, Hamahamet, Mboikou, Oichili , Itsadran et Mitsamiouli , des villes de Mbeni, Ntsoudjini , Hantsidzi Mboikou, Mtsangadjou Dimani, Moroni, Mistamiouli et Foumbouni.

Ali Moidjie