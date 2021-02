Covid-19 : Le Comité scientifique appelé à se prononcer sur le choix du vaccin

La ministre de la Santé a fait savoir que le représentant du Comité scientifique a fait lecture des vaccins contre la Covid-19 déjà disponibles mais ses collègues n’ont pas encore tranché sur le ou les types de vaccins adaptés dans le pays.

Les autorités sanitaires comoriennes ont demandé au Comité scientifique d’engager «dans les plus brefs délais» une réflexion sur le choix du vaccin à administrer la population contre la Covid-19. C’est le principal message livré hier à la presse par la ministre de la santé, Loub Yakout Zaidou, au sortir d’un conseil interministériel, présidé par le chef de l’Etat, Azali Assoumani, et consacré à la situation globale de la pandémie.

La ministre de la Santé a fait savoir que le représentant du Comité scientifique a proposé les vaccins contre la Covid-19 déjà disponibles mais ces collègues n’ont pas encore tranché sur le ou les types de vaccins adaptés dans le pays. ″Après nous avoir fait une présentation des vaccins russe, chinois et américain, on leur a demandé de faire l’étude de tous ces vaccins, d’en faire eux-mêmes le choix et de nous le faire savoir prochainement″, a déclaré la ministre, ajoutant que ce choix doit être communiqué «dans les plus brefs délais».

La ministre a évoqué la baisse des cas actifs sur l’ensemble du territoire national. Loub Yakout Zaidou a expliqué que les dernières données montrent que «la situation commence à se stabiliser, car nous comptons aujourd’hui 35 nouveaux cas dans les trois îles. Et ces cas-là émanent de personnes ayant fait le test pour des raisons de voyage.″ Au cours de la conférence, le comité de coordination a fait une présentation sur la prise en charge et la logistique.

Adabi Soilihi Natidja / Alwatwan