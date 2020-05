Covid-19 : Le cri d’alarme des agents de garde de l’hôpital de Samba

Dépourvus d’équipements médicaux, les agents de santé de l’hôpital de Samba Kouni décident de ne plus s’approcher des malades infectés au covid-19. Ils exigent des combinaisons répondant aux normes sanitaires pour pouvoir assister ces patients.

Le directeur général de la santé a annoncé 4 nouveaux cas du Covid-19 dans le pays dont 3 à Mohéli et 1 à Ngazidja. Ce qui ramène à 8 cas dans le pays. A l’hôpital de Samba où les patients sont admis, les agents de garde ont décidé d’un commun accord de jeter l’éponge à cause du manque d’équipements médicaux, plus particulièrement les combinaisons. Selon une source bien informée, les agents de garde refusent de s’approcher des malades sans les combinaisons répondant aux normes sanitaires. « Au début, le personnel de Samba avaient reçu une petite quantité d’équipements de protection individuelle, qui n’a servi que quelques jours. Mais depuis cette semaine, ils n’ont rien. Ils ont donc décidé de ne plus s’exposer au danger », dit-il, avant d’ajouter que « hier, les agents de garde sont restés à leurs services. Ils n’ont pas mis les pieds à l’endroit où se trouvaient les personnes infectées du Covid-19. Tant qu’ils n’auront pas des combinaisons, ils ne vont plus s’approcher d’eux ». Ce dernier est allé jusqu’à nous dire que les autorités sanitaires ont donné à l’hôpital de Samba de combinaisons faites à base de doublure au lieu des EPI pour pouvoir assister les malades. Ce qu’ils ont refusé.

Et pourtant, lundi dernier, la ministre de la santé a annoncé aux antennes de l’ORTC que le pays dispose des EPI, des lunettes, des casques munis de vitres. Et aujourd’hui, c’est le personnel soignant qui se demande où sont passés les masques et les combinaisons. « Nous ne gagnons rien ! La moindre des choses, c’est de nous fournier des protections pour pouvoir se protéger et sauver des vies. Et ce n’est pas le cas », déplore-t-il.

Parallèlement, le syndicat des paramédicaux et du personnel soignant du CHN El-Maarouf lance encore un cri d’alarme. Ces derniers vivent également, tous les jours les mêmes conditions que leurs collègues de Samba. Pour assurer la prise en charge des patients, les paramédicaux pointent du doigt le manque de matériels, nécessaires pour travailler dans des bonnes conditions et de garantir la sécurité sanitaire des patients. Ils demandent des combinaisons, lunettes, charlottes, masques, sur blouses, solution hydro-alcoolique, gants en qualité et en quantité suffisante mais également une indemnité journalière ne pouvant être inférieur à 10. 000 FC, une structure de repli pour le personnel, une formation axée sur la pratique de la mise en situation, des conditionnements pour l’élimination correcte des déchets (incinérateur) et une morgue. Il demande également d’être mis au courant de toute information relative à la pandémie.

Andjouza Abouheir/LGDC