A l’approche du jour de l’eïd el-fitr, beaucoup sont ceux qui dénoncent l’insouciance des consommateurs qui se ruent sans vers les marchés de Moroni nonobstant les mesures barrières. Abbas Elhad, numéro 2 dans la liste Moroni pour Tous qui a le vent en poupe pour le prochain vote d’installation du conseil municipal, croit que ce « danger public » mérite des mesures fortes pour contrecarrer la propagation du virus: « À la veille de l’Ide, la Capitale de l’Union des Comores est saturée des gens et aucun respect des consignes édictées à l’exception peut être des cache-nez. Moroni est un carrefour de propagation rapide du Covid19 malgré efforts déployés partout. Des mesures draconiennes et de sensibilisation s’imposent. Insouciance or le danger est omniprésent. Ne prenons pas cette situation à la légère. L’heure n’est plus aux polémiques. Notre solidarité est plus qu’importante. »