Covid-19 : Le gouvernement dévoile des mesures de régulation du transport en commun

Après la suspension des cérémonies coutumières, de la prière hebdomadaire du vendredi et des prières collectives, le gouvernement enchaine avec d’autres mesures de prévention contre le Covid-19. Cette fois-ci, c’est au tour du secteur du transport en commun avec la régulation des passagers dans les taxis ville et brousses.

Les ministres de l’Intérieur et des Transports, respectivement Mohamed Daoudou et Bianrifi Tarmidhi se sont entretenus, ce vendredi 24 avril, avec le Syndicat national des transporteurs (Usukani Wa Masiwa), les forces de l’ordre et de sécurité (police et gendarmerie nationale) pour étudier ensemble les nouvelles mesures à prendre au niveau du transport en commun (Taxis et Bus) en vue de prévenir le Covid-19 et eviter sa transmission en cas de confirmation de cas. Le ministre de l’Intérieur a rappelé les mesures graduelles prises par le chef de l’État, Azali Assoumani, relatives à la prévention et à l’éventuelle riposte du Coronavirus. Il a souligné que seul le secteur du transport en commun n’a pas été touché par ses mesures, alors qu’il fait partie des domaines à haut risque. Mohamed Daoudou a rappelé que, comme de tradition, à la veille du mois sacré de ramadhwani, le ministère de l’Intérieur convie le syndicat des transporteurs à une réunion pour échanger sur les questions relatives à la sécurité ainsi que les dispositions à prendre pour assurer la sécurité de la population comorienne. «Et ce sont parmi les points échangés avec le syndicat et les forces de l’ordre», a-t-il indiqué.

Le port du masque et des gans obligatoire dans les banques

De son côté, le ministre des Transports, Bianrifi Tarmidhi, est revenu sur les mesures barrières prises depuis le mois de janvier par le gouvernement, pour la prévention et la riposte du Covid-19. Il a fait part qu’en cette période où la distanciation sociale fait partie des gestes barrières au nouveau Coronavirus, il est temps d’envisager la diminution du nombre de passagers à transporter dans les taxis ville et taxis brousse.

Le ministre chargé de l’administration territoriale, a, suite à cette réunion, publié un arrêté, N°20-006, portant mesures exceptionnelles de lutte contre le coronavirus. Celui-ci régule le transport en comme suit : pour les taxis ville, un maximum de quatre passagers à bord, y compris le chauffeur. Pour les taxis brousse de types minibus transportant jusqu’à neuf passagers, un maximum de six personnes y compris le chauffeur est autorisé. Quant aux taxis brousses de dix-huit places, le nombre maximum des passagers à transporter est arrêté à 10 passagers, le chauffeur est inclu. Pour ce qui est des taxis brousses de trente deux places, un maximum de seize passagers à bord est arrêté, y compris le chauffeur.

L’arrêté du ministre de l’Intérieur rend obligatoire l’usage des produits désinfectants et autres produits d’hygiène dans tous les véhicules de transport en commun. Il ordonne le port du masque et des gans dans les banques, pour les agents de la société nationale des postes et services financières (Snpsf), pour les employés des supermarchés et autres lieux de commerces, et dans toutes les structures sanitaires et les pharmacies. L’arrêté de Mohamed Daoudou oblige la distanciation sociale d’un mètre minimum dans tous les lieux à forte fréquentation.

Ali Abdou/ Alwatwan