Covid-19 : Le transfert des malades souffrants de détresse respiratoire continue

Le transfert des malades souffrants de détresse respiratoire continue. Depuis ce matin, les 2 ambulances du Cosep et l’ambulance d’El-Maarouf sont mobilisées pour le délicat transport des malades. A l’heure présente, le transfert des 7 patients de la réa se termine. Va commencer le transfert des 6 patients des urgences.

L’ambulance de l’hopital de Mitsamihuli est aussi réquisitionnée mais a manqué de chauffeur.

Les ambulanciers du Cosep utilisent des tenues qu’ils avaient en réserve. Ils n’ont pas été fournis de nouvelles tenues ni d’accessoires pour le transport de malades suspectés de COVID-19.

Ce transfert agit comme un declancheur dans la conscience et le comportement professionnel des soignants.

Pour tous, ils s’agit de suspectés de COVID-19 et peu importe les supputations plus ou moins politiques des dirigeants.

Hayba Fm