Covid-19 : les 90 % d’efficacité du vaccin de Pfizer, un « résultat extraordinaire » 

Le résultat provisoire avancé, lundi 9 novembre, par le laboratoire américain Pfizer et l’allemand BioNTech, est spectaculaire, mais il pourrait encore évoluer et ne permet pas de déterminer la durée d’immunité apportée.

Efficace à 90 % ! Le résultat annoncé, lundi 9 novembre, par le laboratoire Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, au cours de la troisième phase d’essai clinique de son candidat vaccin contre le Covid-19, a impressionné une bonne partie de la communauté scientifique. Sans surprise, Ugur Sahin, le PDG de la start-up de Mayence qui a conçu le produit, a souligné que ce chiffre constituait «un résultat extraordinaire».

Akiko Iwasaki, immunologiste à l’université de Yale et référence dans la recherche en vaccinologie, n’a pas dit autre chose au New York Times : « C’est vraiment un chiffre spectaculaire. Je n’attendais pas un résultat aussi élevé. Je m’étais préparé à quelque chose autour de 55 %. » « Des résultats incroyablement excitants », a renchéri Wayne Koff, président du Human Vaccines Project. Et l’infectiologue Odile Launay, coordinatrice du réseau français de recherche clinique en vaccinologie, de résumer : « On pouvait difficilement espérer mieux. »

Lire la suite sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/10/que-cachent-les-90-d-efficacite-du-vaccin-pfizer_6059160_3244.html