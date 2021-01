Covid-19 : les écoles des foyers de la propagation du coronavirus aux Comores

Le coronavirus continue de tuer aux Comores. Plusieurs personnes sont actuellement hospitalisées à l’hôpital de Samba qui est arrivé à saturation. En moins de 24 heures les morts se multiplient, des personnalités connues comme ce jeudi avec la mort Fakridine Abdoulhaliki et hier la mort de Omar Mouhssine et d’autres personnes.

Malgré le nombre de décès important, les écoles restent toujours ouvertes or les enfants, les élèves et les étudiants constituent les vecteurs de contamination. Il faut savoir que les plus jeunes transmettent le virus du coronavirus sans développer de symptômes.

La nouvelle variante Sud africaine du coronavirus qui est actuellement dans notre pays est plus virulente et dangereuse en terme de contamination. Cette deuxième vague continue de faire des victimes chaque jour.