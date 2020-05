Covid-19: l’OMS redoute jusqu’à 190 000 décès en Afrique

Sur le continent africain, 83 000 à 190 000 personnes pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectées au cours de la première année de la pandémie si les mesures de confinement échouent, selon une nouvelle étude du bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

L’étude s’appuie sur la modélisation et porte sur 47 pays de la région africaine de l’Organisation mondiale de la santé, soit un milliard de personnes.

Le modèle de l’OMS prévoit un taux de mortalité plus faible que ceux observés dans les pays les plus touchées du reste du monde. À titre d’exemple, près de 75 000 personnes sont jusqu’à présent décédées du coronavirus aux États-Unis, un pays qui compte environ 330 millions d’habitants et qui est présenté comme le plus sévèrement touché par la pandémie.

