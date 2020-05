Covid-19 : Opération nettoyage à l’hôpital pôle de Domoni.

Ce dimanche 10 mai, une vaste opération de nettoyage et d’embellissement a touché l’hôpital pôle de Domoni Anjouan, et ce à l’initiative du Directeur de l’établissent, Wadjid Ben Abderemane soutenue aussi par l’association des femmes «AFDP» de la ville.

Une opération de volontariat, qui vise à redonner à cet hôpital son visage d’antan. Ainsi, des travaux d’embellissement ont été effectués à l’intérieur et à l’extérieur de cette infrastructure hospitalière.

Le Directeur Wadjid a laissé entendre que » La qualité du nettoyage prend aussi une importance considérable pour la qualité des soins et le bon fonctionnement de notre établissement « .

Les bénévoles ont procédé au nettoyage des sols et des murs du bloc des urgences, de la maternité aux cliniques et redonné une bonne image aux allées et aux espaces verts, entre autres. De même, les arbres ont été défraîchis pour donner un peu d’éclairage à l’établissement.

Ce genre d’actions doit être multiplié dans le but d’embellir la ville certes mais aussi de mettre en exergue les valeurs humaines d’entraide et de volontariat. Dans ce sens, l’association des femmes «AFDP» ne ménage aucun effort pour organiser ces louables initiatives.

Son but était aussi d’offrir à la direction de l’hôpital un lot de 60 draps cousus par ces dernières. D’après Chamsia, une des bénévoles, » Le nettoyage est une opération d’entretien et de maintenance. Ces draps ont comme objectif principal d’assurer un aspect agréable pour le confort de notre hôpital « .

D’autres associations ont pris part à cette louable initiative et apporté leur aide pour préserver les sentiments de fraternité et de solidarité pour vivre en communion.

Par Naouir Eddine Papamwegne.