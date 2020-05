Face à la propagation du Covid-19: RASMI fournit 3000 masques alternatifs aux habitants de la commune de Mitsamihuli Ya Mboini.

Pour lutter contre la propagation du Covid-19 qui sévit dans le pays, notre association a décidé de mobiliser 7 vaillants couturières et couturiers pour confectionner 3000 masques alternatifs dans le délai record de 5 jours au profit de nos concitoyens des 6 localités de la commune de Mitsamihuli Ya Mboini. Il s’agit de Mitsamiouli, Ndzaouzé, Fassi, Nkourani, Memboiboini et Hadawa.

Ces masques seront destinés prioritairement aux vendeurs et commerçants des marchés de Mitsamiouli et des villages susmentionnés. Ils seront distribués aux personnels soignants et non soignants de l’hôpital pour leur usage hors de l’établissement.

Les centaines d’autres lots seront répartis proportionnellement au nombre d’habitants de chaque localité et distribués aux personnes les plus vulnérables et les plus exposées.

Pour l’efficacité de cette action, notre association s’est approchée du préfet de la région, de la mairie, du président de l’association Alqibla de Mitsamiouli Mdjini, des médias locaux et invite les acteurs de proximité et responsables des comités des différents villages de la commune à participer et accompagner cette action de prévention contre la propagation de cette grave pandémie.

Le respect des mesures barrières et des recommandations des autorités sanitaires et gouvernementales demeure la seule arme en notre possession pour vaincre cet ennemi invisible.

C’est pourquoi, rester dans nos foyers, laver les mains régulièrement, limiter les déplacements et rassemblements inutiles, observer la distanciation sociale peut nous préserver, sauver nos vies et celles des autres.

Une première réunion de travail se déroulera jeudi 7 mai 2020. Nos adhérents résidant à Mitsamiouli nous représenteront pour arrêter les modalités de mise en œuvre de cette opération avec les acteurs locaux et de proximité.

D’avance, nous remercions ces couturières et couturiers pour leur implication et leur dévouement.

NGARIDJO UVUKA RIDJE RIZAMBE HADISI HASONTSI.

Le bureau de RASMI