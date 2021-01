COVID-19: Sensibilisation communautaire sur les gestes de barrières

Du 29 décembre 2020 à la date d’aujourd’hui, le ministère de la santé et le ministère de l’intérieur en collaboration avec le système des Nations-Unies et le Croissant-Rouge comorien mènent une campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire pour le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus.

Avant d’aller sur le terrain pour conscientiser la population au respect de ces mesures, des comités de suivi et de communication sont mises et se mettent en place dans les districts sanitaires.

Ces comités qui rassemblent les corps de santé, préfets, maires, chefs de villages et médias ont aussi la responsabilité d’éduquer, sensibiliser la population et à leur initier les gestes barrières afin de respecter ces mesures de prévention.

Il faut noter que depuis la déclaration du premier cas de Covid-19 en Union des Comores, le pays a enregistré au total 1050 cas positifs dont 147 cas importés (communiquédu 7 janvier). Malgré ces chiffres, le Ministère de la Santé a enregistré plus de 802 guéris dans l’ensemble du pays.

Le respect strict des mesures de prévention est la solution qui nous aidera à stopper la propagation.

Ministère de la santé