Covid-19 : Tous les indicateurs sont au rouge sur la situation sanitaire aux Comores

Tribune: Tous les indicateurs sont au rouge sur la situation sanitaire aux Comores et cela semble beaucoup plus préoccuper les chancelleries présentes sur place et les autres institutions partenaires que le gouvernement comorien lui même.

100 personnes parmi ceux de retour de Dar-Salam, ont vu leur test sérologique confirmés positifs. Mais le hic, c’est que ces gens là sont partout dans nos villes et villages et les autorités ne contrôlent vraiment rien. Hier, selon ma source, deux d’ entre eux étaient carrément au marché de Moroni pour faire leur Business.

Les institutions partenaires qui nous ont déjà donné 1322 TDR ( ont renforcés leur stock de Tdr de plus de 15000, car ils sont conscients de la suite de cette situation qui vire au catastrophe).

L’Oms vient d’ailleurs de se procurer son PCR qui viendrait en appui et une brigade de techniciens seront aux Comores dans les heures qui suivent pour venir installer cet appareil. Enfin, un Pcr sera opérationnel aux Comores grâce à l’ aide mondiale dans un pays où l’irresponsabilité des gouvernjants a atteint son paroxysme même face au danger mortel.

Selon certains experts qui connaissent très bien les Comores et qui observent attentivement de loin le pilotage chaotique de la gestion de cette pandémie, dans les 15 jours qui suivent la somme des erreurs et fautes accumulées dans le dispositif riposte, on risque de dépasser de loin les 1000 cas.

Un conseil, redoublons nos efforts collectifs pour respecter les mesures barrières.

Laisser des gens rentrer chez eux après un voyage dans un pays où vit le virus sans avoir la certitude de leur examen sérologique est une faute que l’on risque de payer trop trop trop cher.

Soilihi Kays