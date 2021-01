Covid-19 : Une femme bannie pour avoir témoigné et fait de la prévention

Amina Kadjapuwa Shewo

Prions les Femmes de Nyumadzaha Bambao de revenir sur leur décision de bannir de 5 ans Amina, travailleuse sociale attachée au Croissant Rouge, malade de la COVID19, qui dans une vidéo, a appelé au respect des mesures barrières. Espérons que les associations féminines en premier lieu et tous ceux qui sont mobilisés contre la pandémie réussiront persuader les Femmes de Nyumadziha qu’Amina en témoignant de sa maladie a honoré sa ville.

N’est ce pas une occasion d’appeler les personnalités connues de tout bord, d’avoir le courage de dire qu’ils sont malades de la COVID, quand elles sont contaminées, pour ne pas laisser croire que la COVID 19 est une maladie honteuse, déshonorante. Faute de quoi nous revivrons ce genre de drame, où les plus humains d’entre nous, les plus dévoués au bien être social, seront exclus de la société.

Kwezi wandruwashe watuku fu waNyumadzaha ya Bambao

Amina yeutukuza omdji wa Nyumadzaha no wakazi wahawo hedjitihadi yahahe homdjitooleyo hahe, heimani yahahe harumwa ze hazi zahahe harumwa ye Croissant Rouge ya usaidiya owadjiiliwa ni taabu na mbwade.

Ngarimuombaoni mredjeyi dingoni mfutre emalapvo yamaha mitsanu mwa rema Amina.

Amina ngemwade, hahadharisha ezisilamu djama ndaye no wakazi wahe masiwa no uwade. Hawonesa imani yakaulazilmu hayina dhwamana yaiwonese : doukubali ukaya soontsi siudjuwa uremwa ne Corono iyo demana yabidi ridjihafadhwi.

Harumwa zentsi piya za Imani, reza kiislamu reza kinaswara emadhwamana no wafanya hazi za unono dowako utrende wadjuza ekaya wasihwa ne Corono.

Moroni, Mitsamihuli mdjini, Itsandraa Mdjini, Mutsamudu ya Ndzuwani, Fomboni, Fumbuni iyo baandhwi ya midji yikubaliyo ukaya e Corona ngeremawo owakazi. Iyo tsi An’yibu.

Amina yena irumbi na Imani. Nariombe duwa ya pvone. Rike pvwadzima naye riwane no uwade.

Amina hawonesa imani yamdrumshe ya mdzadze m’Komori.

Mgu namnusuru ya mzihire yadje yaanyise furaha na nyi.

