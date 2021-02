Covid-19 : Une hausse des cas de vols pendant les heures du couvre-feu

Ces derniers temps, les faits de cambriolage ont augmenté durant les heures du couvre-feu dans la capitale. Une situation difficile pour les propriétaires des magasins qui doivent fermer à partir de 20h pour respecter le couvre-feu et ce d’autant que les cambrioleurs «profitent» de cette nouvelle donne pour sévir. La police nationale reconnait la recrudescence de ces actes.

Le couvre-feu est avancé à 20h sur tout le territoire national mais des cas de vol sont notés. Certains magasins ont été vandalisés. La police nationale a été saisie à plusieurs cas ces dernières semaines. Selon le commissaire Achkal Mohamed, patron de la police nationale, «nous avons recueilli 23 déclarations de vol, et le nombre de personnes arrêtées est de 1217, l’affaire est déjà déféré au parquet et les autres sont en cours, et nous avons multiplié les patrouilles du soir», a-t-il déclaré.

Les forces de l’ordre déploient tous leurs efforts pour que la population respecte les mesures barrières imposées par les autorités compétentes mais malgré cela, les cambrioleurs continuent de sévir durant les heures du couvre-feu.Pour rappel, pendant les horaires de couvre-feu, le seul motif de déplacement autorisé par les autorités, est dû à un cas de force majeur soit un transporteur de malade ou une personne détentrice d’un laisser-passer en cas de contrôle.

L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements et ainsi endiguer la propagation du virus. C’est une des nombreuses mesures prises par les autorités pour stopper la propagation du virus. Ainsi, les sorties et les déplacements sans attestation sont aussi interdites de 20h à 5h, sous peine d’une amende.

Par Attuya Mmadi (stagiaire) / LGDC