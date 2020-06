Covid 19 : Une section d’intervention mise en place par l’Etat-major

Cette section d’intervention de l’armée mettra en place un dispositif de gestion des actions de prévention et de lutte contre le coronavirus au

sein de l’institution militaire. Elle peut aussi intervenir en dehors du

champ de l’armée.

La section d’intervention a été mise en place le jeudi dernier par le chef d’état-major de l’Armée nationale de développement (And), Youssouf Idjihadi. Les membres de la section vont mener des actions de sensibilisation dans les différentes composantes de l’armée nationale. Et pour renforcer leurs capacité d’intervention et d’action dans la lutte contre la Covid-19, les membres de la dite section vont bénéficier des séances de formation organisées à la gendarmerie par des médecins et des agents du Croissant rouge.

La section va devoir réunir les conditions nécessaires pour «une prévention maximale et pour une action coordonnée de lutte contre la pandémie». Le respect des gestes barrières, la disponibilité des kits d’hygiène et l’équipement en masques des militaires et gendarmes dans les différentes casernes sont annoncées comme la principale mission de cette équipe de gendarmes et de soldats de cette nouvelle section. Le chef d’état-major a rassuré les membres de cette section d’intervention sur les moyens nécessaires à mettre à leur disposition pour réussir ses missions avec efficacité. Un guide pratique sur les mesures, les gestes et les comportements à adopter est aussi envisagé.

Outre cette action dédiée à l’armée, à la gendarmerie et aux autres structures et composantes de l’And, cette section de lutte contre l’épidémie pourra aussi être amenée à intervenir en dehors du champ de l’armée si les nécessités s’imposent.

La mise en place de cette section d’intervention semble avoir été bien accueillie au niveau de l’armée, selon des officiers. Pour eux, la finalité est de «mieux protéger les militaires et les gendarmes qui se trouvent au front partout». Ils sont en première ligne dans presque tous les dispositifs mis en place au niveau national pour la prévention et la lutte contre le coronavirus.

Les militaires et les gendarmes sécurisent les sites d’isolement des malades et des patients, ils veillent sur les lieux de mise en quarantaine, ils escortent les malades vers les sites d’isolement, ils surveillent et contrôlent les côtés et plages du pays contre les entrées illégales des embarcations et bateaux, ils patrouillent les nuits et font face souvent à des personnes récalcitrantes pour faire respecter le couvre-feu. Autant de missions et d’actions qui rendent les agents des forces de l’ordre susceptibles d’être en contact direct avec le virus, au même titre que le personnel soignant.

M.M / Alwatwan