Création d’une association pour la promotion de la langue française

Une association à but non lucratif pour la promotion de la langue française a vu le jour mardi dernier à Moroni. Dénommée « Les

Amis de la Langue Française », elle a été créée pour améliorer la

pratique du français, connu comme langue d’enseignement et de

l’administration comorienne.

Tenant compte des lacunes qui observées dans les différentes administrations de l’Université des Comores et d’autres institutions publiques, le ministre de l’éducation nationale, Moindjié Mohamed Moussa a jugé utile une telle initiative répondant à la demande du ministère. L’idée bénéficie entre autres de l’adhésion du doyen de la faculté des lettres modernes françaises, Ali Abddoulhamid.

Les membres de l’association ont comme mission de parfaire la

structure de l’association en assurant une adhésion des étudiants du

département de lettres modernes françaises qui seront porteurs des

idéaux de projets pour la promotion de cette deuxième langue officielle

des Comores. Le bureau provisoire de l’association est composé de Saïd

Hachim Abderrahman, comme président, Alyamani Housni, secrétaire général, Abderemane Djaffari comme trésorier et Djamel Ali Ballah comme

contrôleur.

Andjouza Abouheir/LGDC