Création d’une compagnie aérienne, Airbus a présenté son plan

Créer une compagnie aérienne nationale est devenue une priorité pour le chef de l’État et le gouvernement. C’est dans le cadre de cette volonté que le ministre de l’économie et des investissements, Houmed Msaidié a reçu une mission du groupe européen Airbus conduite par le directeur des ventes et des affaires clients, Michael Guiraud et du directeur Business & stratégie, Gabriel Hanot. Les représentants de la compagnie ont longuement détaillé leur projet pour le développement aérien des Comores dans un contexte de développement économique à travers le tourisme. Airbus a présenté un master plan contenant trois grands axes de développement qui sont la création d’une compagnie aérienne, l’amélioration de la sécurité aérienne, le développement et amélioration des différents aéroports comoriens. En effet, pour la compagnie européenne, le développement touristique demande des investissements pour un système médical performant, un système bancaire adapté, des hôtels mais aussi et surtout, des compagnies aériennes qui arrivent de manière sûre, des aéroports dimensionnés et une sécurité aérienne répondant aux normes internationales.

Airbus estime que le contexte actuel est favorable à la création d’une compagnie nationale et dans son projet, elle entend mettre à niveau l’autorité aérienne, procéder à une augmentation des capacités d’accueil des aéroports et mettre sur pied la compagnie aérienne nationale. Selon les chiffres annoncés par Airbus, la somme de 2, 975 000 de dollars est nécessaire pour réaliser les trois axes du projet développement aérien des Comores. Le ministre de l’économie et des investissements, Houmed Msaidié a informé la mission que le projet de création d’une compagnie aérienne nationale en partenariat stratégique avec Air Mauritius et Airbus est avalisé en conseil des ministres. Le principe étant acquis, le projet entre en phase technique.

Ministère de l’économie