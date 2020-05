Tourisme et Émergence

Tôt ce matin SE Madame MHOUDINE Sitti Farouata; Gouverneure de Ngazidja, a tenu une séance de travail avec les membres de la Direction Nationale du Tourisme pour discuter ensemble sur divers projets liés à ce domaine, ..

Tous les aspects du secteur ont été abordés; et plus particulièrement ceux définis dans le document de Stratégie Nationale du Tourisme ..

Ils ont également discuté de la nécessité de l’élaboration et de la validation d’un code Touristique adaptée à la nouvelle constitution de l’Union des Comores …

La Création prochaine d’une Office du Tourisme à Ngazidja était aussi au menu de discussion..

Le Service de Communication/ Gouvernorat de Ngazidja