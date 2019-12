Criblés de dette suite à un mariage onéreux, des mariés se suicident

Au Kenya, deux familles pleurent leurs deux enfants qui se sont suicidés 4 jours après leur beau mariage. Selon des sources, les couples nouvellement mariés se seraient suicidés en raison de l’énorme dette qu’ils avaient contractée après leur mariage.

Mr et Mme Odipo ont laissé une note expliquant les raisons d’un acte aussi effroyable. Ils expliquent qu’ils étaient stressés parce qu’à cause de leur mariage onéreux, ils croulaient sous le poids d’une dette de 7,9 millions de Ksh. Dans la lettre, ils ont également déclaré qu’ils ne pourraient pas s’offrir la lune de miel comme prévu.

Ils ont aussi reproché à ceux qui ont assisté à leur mariage d’être venus seulement pour se régaler, sans apporter de cadeaux. « Nous sommes gênés et honteux de ne pas pouvoir commencer notre nouvelle vie dans le bonheur parce que vous ne nous avez pas rendus heureux comme nous l’espérions », ont écrit les défunts époux.

Un membre de la famille qui s’est entretenu avec le Daily Statesman a déclaré que le mariage avait eu lieu dans un hôtel cinq étoiles dont il a refusé de mentionner le nom. Il a également révélé que 90 % des personnes invitées avaient été soigneusement choisies, car le couple comptait sur les cadeaux, et les sommes d’argent que ces invités VIP étaient censés apporter pour se renflouer.

Il a également déclaré que 3 hélicoptères avaient été embauchés, un pour chaque famille et un autre pour le couple. Un voisin du mari a déclaré qu’il lui avait dit une fois que lors de la préparation du mariage, il utiliserait toutes ses économies pour financer le mariage, car ses invités sont des millionnaires qui viendront chacun avec 1,5 millions de shillings.

Malheureusement le jour-j, ils n’ont apporté que des fleurs et des cartes de vœux. Le phénomène de mariage pompeux en Afrique est de plus en plus grandissant. Des couples et des familles s’endettent pour s’offrir des cérémonies faramineuses. Mais à quel prix ?

Annabella Kemayou / Negronews