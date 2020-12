Crime d’alarme à la direction des impôts, gestion opaque

Quelle Mouche a piqué le DG de l’AGID ?Les mensonges, les mauvaises actions et la haine ont une odeur. Même quand vous les dissimulez, ils remontent toujours à la surface. Nous respirons chaque jour les puanteurs exacerbées de l’incompétence et de la mauvaise foi et les fermentations imprévisibles du directeur général de l’AGID. Ce qui se passe aujourd’hui au sain de l’administration fiscale est plus que révoltant. Le président de la République et le ministre des finances sont clément avec l’homme le plus complexé de l’année 2020.

C’est Pourquoi, il ose défier tous ses collègues et collaborateurs y compris le Directeur des Grandes entreprises et les directeurs régionaux des impôts.

Un Directeur général dune institution phare de l’État qui a la charge de mobiliser les recettes internes qui doivent financer le développement du pays pour atteindre l’émergence à l’horizon 2030, ose mettre à l’écart ses collègues sensé l’aider à mettre en place la politique fiscale du gouvernement. Il ose organiser une conférence de presse pour le lancement de la campagne de sensibilisation des vignettes automobile sans pour autant informer les directeurs régionaux des impôts et le directeur général des grandes entreprises et le directeur général adjoint, puisqu’il se dit intouchable. Il préfère collaborer avec des bras cassées, des gens qui ont échoué à l’école des impôts, et revenus sans diplôme d’inspecteur des impôts. Mais c’est aujourd’hui qu’il s’est mis la corde au coup en humiliant son collègue de la direction régionale des impôts de Ngazidja en le convoquant a son bureau avec son personnel pour lui donner des ordres comme si le directeur régional est au même pied d’égalité que les agents des impôts.

Après avoir entendu tout ce que ce gibier de potence a dit et fait, nous déduisons que le silence du ministre des finances et le président de la République est bizarre.

Depuis son avènement, l’AGID passe en dérision, humilie les cadres inspecteurs des impôts, démolit l’administration fiscale comorienne. Pourtant, les cadres inspecteurs des les plus compétents et dynamiques que lui se croisent les bras. Ils n’ont pas le courage de dire au Président de la République et au ministre des finances: ‘’Écoutez Messieurs c’est assez’’ !

L’Autre avait raison de dire que « si les citoyens ne se soulèvent pas, c’est qu’ils ne sont pas des Hommes » Said Mmadi