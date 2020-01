« Dans ta mort, il y a trois niveaux de responsabilité », message d’un proche du commandant Fayçal

Dans ta mort, il y a trois niveaux de responsabilité

1 – Les Responsables : ceux qui t’on cru coupable de vouloir fomenter un coup d’Etat envers les institutions que tu as toujours défendues.

2 – Les Coupables : ceux qui t’ont fait croire que tu allais devenir le sauveur de la population comorienne dans « une dictature », ceux qui t’on poussé vers la mort.

3 – Les enfoirés : ceux qui ont profité de toutes ces situations pour te glisser en prison puis vers la mort

Moi je me situe du coté de ton sang, je suis Le Sang, donc je prends l’engagement de mettre des noms à ses 3 niveaux de responsabilité avant ma mort, et si, par malheur « je venais à mourir » : je te rejoindrais au paradis fièrement, pour assister ensemble à l’enfer des ces responsables, coupables et enfoirés. Ils paieront ici bas !!! Promis devant Allah.

AM, un proche de Faycal