Dany, le gendarme qui a déserté avec son arme de service se trouve à Mayotte

Il avait pris la fuite pour « fuir les difficultés auxquelles sont confrontés les militaires », a-t-il dit dans un message que Comores Infos a pu consulter. Sa femmes, son fils et d’autres membres de sa famille ont été arrêtés par la gendarmerie. Après une semaine aux arrêtés ils sont déférés au parquet et placés sous contrôle judiciaire selon nos informations. Dany exerçait à Anjouan au sein du Peloton d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (PIGN). D’autres militaires s’apprêteraient à rejoindre dans les jours qui viennent quand d’autres refusent de se faire affecter à Anjouan où tous les regards sont tournés en vue de 2021.