Daoud Halifa contrôlé par la police, il roulait sans assurance

L’Azaliste Daoud Halifa a été contrôlé au niveau de la Douane, il roule dans une voiture épave sans assurance, ni vignette et sans aucun document. Le donneur de leçons des hommes politiques de l’opposition profite de sa notoriété pour mettre en danger les usagers de la route. Il a fait jouer sa carte d’homme d’Azali et le policier l’a laissé partir. Une petite corruption qui en dit beaucoup sur l’homme…

C’est dans la vidéo ci-dessous où on voit que le policier l’interpelle et l’Azaliste éteint rapidement la caméra. La voiture de Daoud Halifa a également le rétroviseur gauche cassé , un vrai danger pour les piétons et voitures.