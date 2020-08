Daoud Halifa: « on laisse Comores Telecom tomber pour être repris par des amis »

Tribune :

Alerter la population qu’une forme de collecte de fonds sous forme de tombola ou de produit financier circule en ce moment. Le gouvernement Comorien devrait jeter un œil dans ces nouvelles pratiques apparues dans le pays .

Le ministre des finances devrait encadrer ce qui semble être une délinquance financière. Les acteurs misent peu mais gagnent gros. On dit que la Tombola de Telma a rapporté un peu plus de 60 millions pour une mise en jeu de 10 millions. On annonce prochainement également un autre Tombola, cette fois une maison à la clé pour le malheureux élu. Comme le produit annoncé est alléchant, le gain le sera aussi.

Combien donc Telma va tirer dans les deux opérations ? Au vu de la surface annoncée de l’appât du gain , une maison, on peut espérer collecter au moins 100 millions ce coup ci, pour une maison tout au plus qui coûtera une vingtaine de millions. L’autre magouille répandue dans les villages. Un groupe de personnes collectent des fonds sous forme de parrainage financier. Une technique pour soutirer de l’argent au citoyen, pendant ce temps le gouvernement est passif vis-à-vis de ces pratiques. Il y a urgence à encadrer ces pratiques. Que Telma fasse son Tombola, elle a le droit.

Mais que les mises des citoyens soient une forme de collecte de fonds déguisée, il y là un pas à ne pas franchir.

Pendant ce temps aussi, il y a fort à parier que volontairement, on laisse Comores Télécom tomber pour être repris par des amis.

Contribution de Daoud Halifa